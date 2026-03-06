Реклама

10:41, 6 марта 2026Россия

Машина ДПС сбила мать с ребенком в российском городе и попала на видео

Машина ДПС сбила мать с ребенком в Тосно в Ленинградской области
Майя Назарова

Машина ДПС сбила мать с ребенком в городе Тосно в Ленинградской области. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как российские сотрудники ДПС оттаскивают с трассы ребенка. Проезжающие автомобилисты возмущены ситуацией.

По предварительным данным, удар произошел, когда экипаж обгонял грузовик. О состоянии пострадавших пока ничего не известно.

До этого сообщалось, что в Кизляре местный житель на Hyundai Solaris сбил женщину с девятимесячным ребенком на руках.

Еще раньше автомобилист сбил трех пешеходов, в том числе подростка, в Чувашии.

