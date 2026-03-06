Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:33, 6 марта 2026Забота о себе

Профессор призвал не демонизировать бокал вина во время еды

Профессор Кастильо: Бокал вина во время еды снижает смертность у здоровых людей
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эндокринолог и профессор медицинской физиологии в Университете Гранады, Испания, Мануэль Кастильо призвал отказаться от демонизации бокала вина, выпитого во время еды. Его мнение опубликовало издание ABC.

Прежде всего Кастильо подчеркнул, что избыток алкоголя в любом случае вреден для организма. Однако, по его словам, исследования показывают, что умеренное количество вина снижает общую смертность у здоровых людей.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Врач пояснил, что для долголетия важны социальные связи, а вино как раз способствует их появлению. Дело в том, что человек обычно пьет этот спиртные напитки за ужином не в одиночку, а в компании друзей. «Но речь идет исключительно о здоровых взрослых людях, а не о детях, беременных женщинах или тех, у кого есть проблемы с печенью или генетическая предрасположенность», — уточнил Кастильо.

Ранее врач-нарколог Андрей Тюрин назвал время, за которое алкоголь полностью выводится из организма. По его словам, для полного выведения алкоголя из организма требуется три дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Венгрия выдвинула требование Украине

    Названа главная проблема для Европы из-за конфликта на Ближнем Востоке

    «Циан» перестанет выдавать ипотеку

    Создано средство для восстановления сердца после инфаркта

    Иран уничтожил используемый против России важный объект США

    Профессор призвал не демонизировать бокал вина во время еды

    Женщина пошла на обеденный перерыв и выиграла в лотерею рекордный приз

    На Украине предложили отправить в Венгрию спецназ

    Мировые цены на нефть устремились к максимумам за два года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok