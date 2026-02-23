Реклама

Забота о себе
10:53, 23 февраля 2026

Нарколог назвал время полного выведения алкоголя из организма

Нарколог Тюрин: Алкоголь полностью выводится из организма за три дня
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom  

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин назвал время, за которое алкоголь полностью выводится из организма. На эту тему он поговорил с «Лентой.ру».

По словам врача, для полного выведения алкоголя из организма требуется три дня. Тюрин подчеркнул, что только на расщепление основного объема этанола требуется от 2 до 12 часов в зависимости от количества выпитого. По прошествии этого времени алкотестер может показать «ноль», но продукты распада алкоголя и метаболические сбои будут еще активны.

«Человек может быть чист для проверки, но в его теле идет восстановление водно-солевого баланса, нейронных связей и регенерация поврежденных клеток печени. На это требуется в среднем 72 часа. В этот период гормональный фон и нервная система крайне уязвимы», — предупредил нарколог.

При этом на полное восстановление нейрохимического баланса мозга, работы рецепторов, сна от последствий запоя может уйти до 21 дня, добавил доктор.

Ранее Тюрин назвал россиянам о нескольких научно подтвержденных способов, которые помогут снизить риск похмелья. В частности, он посоветовал за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры.

