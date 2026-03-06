Реклама

10:18, 6 марта 2026

Российские военные обнаружили подземный город ВСУ в Харьковской области

ВС России обнаружили в Харьковской области подземный город с сетью тоннелей ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные обнаружили в Харьковской области подземный город Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным Спартак, передает РИА Новости.

Крупная сеть подземных тоннелей была найдена в ходе взятия Графского в Харьковской области. Уточняется, что во время зачистки украинские бойцы «выскочили почти с тыла», пытаясь застать врасплох армию России. Однако тогда их встретил пулеметчик.

«Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей», — рассказал Спартак.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по энергообъектам в Харьковской области. Целями Вооруженных сил России стали электроподстанции в населенных пунктах Великая Бабка, Рогань и Эсхар.

