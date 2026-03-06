В тоннеле на севере Москвы столкнулись несколько машин

В Ходынском тоннеле столкнулись несколько автомобилей

В Москве в Ходынском тоннеле произошло столкновение нескольких автомобилей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Движение в сторону центра города затруднено. Водителям советуют выбирать пути объезда.

Подробностей аварии Дептранс не приводит. Как пишет портал Msk1, в тоннеле столкнулись три машины: грузовик, «Газель» и автомобиль такси. Авария произошла неподалеку от станции метро «Динамо». Одного из водителей зажало в машине: его достали врачи и в тяжелом состоянии увезли в больницу.

В районе аварии образовалась пробка длиной в полтора километра. Две из пяти полос в центр перекрыты.

Во вторник, 3 марта, массовая авария произошла на Волоколамском шоссе: тогда из-за нее образовалась пятикилометровая пробка.

