Авиакомпания Emirates приостановила все рейсы до дальнейшего уведомления

Авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Дубай и обратно до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Также представители авиакомпании попросили пассажиров не приезжать в аэропорт из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что на территории Международного аэропорта Дубая произошли взрывы. Очевидцы рассказали, что обломки сбитого беспилотника упали на улице в районе терминала №2.

Как сообщает иракское СМИ Naya, Иран атаковал военную базу США в Дубае. Власти города заявили, что «незначительный инцидент», возникший в результате падения обломков после перехвата, был локализован.