В Дубае вновь произошли взрывы

На территории Международного аэропорта Дубая произошли взрывы

На территории Международного аэропорта Дубая произошли взрывы, предварительно, из-за падения иранского беспилотника. Об этом пишет Shot.

По словам очевидцев, обломки воздушной цели упали на улице в районе терминала №2. Рейсы на данный момент не отменены, однако посадка временно не производится, пассажиры ждут дальнейших указаний от сотрудников. Информации о пострадавших пока не было.

Как сообщает иракское СМИ Naya, Иран атаковал военную базу США в Дубае. Власти города заявили, что «незначительный инцидент», возникший в результате падения обломков после перехвата, был локализован.

В ночь на 6 марта в Дубае произошел взрыв. Утверждается, что прилет произошел во время отражения иранской атаки.