Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:01, 7 марта 2026Мир

В Дубае вновь произошли взрывы

На территории Международного аэропорта Дубая произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На территории Международного аэропорта Дубая произошли взрывы, предварительно, из-за падения иранского беспилотника. Об этом пишет Shot.

По словам очевидцев, обломки воздушной цели упали на улице в районе терминала №2. Рейсы на данный момент не отменены, однако посадка временно не производится, пассажиры ждут дальнейших указаний от сотрудников. Информации о пострадавших пока не было.

Как сообщает иракское СМИ Naya, Иран атаковал военную базу США в Дубае. Власти города заявили, что «незначительный инцидент», возникший в результате падения обломков после перехвата, был локализован.

В ночь на 6 марта в Дубае произошел взрыв. Утверждается, что прилет произошел во время отражения иранской атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поговорил с президентом Ирана. Тегеран ожидает поддержки России на фоне атак США и Израиля

    Дмитриев пошутил об умоляющих Россию русофобах

    Раскрыты подробности ночных атак ВСУ на Россию

    Россиянам назвали приводящие к налоговым проверкам действия

    США решили перебросить на Ближний Восток третий ударный авианосец

    В Киеве предсказали возвращение на Украину только ненужных Европе беженцев-пенсионеров

    В Дубае вновь произошли взрывы

    На Украине испугались последствий конфликта на Ближнем Востоке

    Россиянки рассказали о недовольстве зарплатой

    С 1 апреля некоторым пенсионерам повысят выплаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok