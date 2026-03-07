Реклама

00:56, 7 марта 2026

Иран вновь ударил по военной базе американцев в Ираке

Press TV: После атаки Ирана на базе США «Виктория» в Ираке начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Saad Shalash / Reuters

Иран вновь атаковал военную американскую базу «Виктория», расположенную в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Уточняется, что после удара беспилотника на базе начался пожар.

Ранее Иран атаковал место дислокации военных США в иракском Эрбиле. Утверждалось, что удар нанес значительный ущерб намеченным целям.

2 марта иранские военные силы ударили по базе «Виктория». По данным СМИ, в ходе атаки оказался подбит самолет США Palm Jet. Кроме того, была повреждена взлетно-посадочная полоса. По базе НАТО ударили три беспилотника-камикадзе.

