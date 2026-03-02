Реклама

Базу НАТО атаковали в Ираке

IRIB: Иран атаковал базу НАТО «Виктория» в иракском Багдаде
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иранские военные силы ударили по базе Североатлантического альянса «Виктория», расположенной вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Об этом сообщает Гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

По данным медиа, в ходе атаки оказался подбит самолет США Palm Jet. Кроме того, была повреждена взлетно-посадочная полоса. По базе НАТО ударили три беспилотника-камикадзе.

Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 4» в ответ на американо-израильские удары 28 февраля.

Ранее газета The Guardian писала, что иранская ракета попала в военную базу, где находились итальянские военные. В результате случившегося объекту был причинен «значительный ущерб», уточнило издание.

До этого в Генштабе Вооруженных сил Ирана указывали, что военная база любой страны, оказывающей помощь Израилю, будет потенциальной целью для ракетных ударов Тегерана. По некоторым сведениям, ударам Ирана уже подверглись военные базы в четырех странах: Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

