Мир
16:15, 28 февраля 2026Мир

Иран ударил по объекту с военными страны НАТО

Guardian: Иранская ракета ударила по военной базе, где были итальянские военные
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Итальянские военные

Итальянские военные. Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Иранская ракета попала в военную базу, где находились итальянские военные. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на агентство AFP.

«Иранская ракета попала в военную базу в Кувейте, где размещались итальянские войска, причинив, по словам официальных лиц, "значительный ущерб". Взлетно-посадочной полосе (...). Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил нападение, заявив, что на базе дислоцируется около 300 итальянских военнослужащих. Сообщается, что весь персонал находится в безопасности и не пострадал», — передает издание.

По данным других источников, один из снарядов попал в объект НАТО в Кувейте, причинив ему «значительный ущерб».

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Ирана заявили, что военная база любой страны, которая оказывает помощь Израилю, станет потенциальной целью для ракетных ударов Ирана. Согласно данным агентства Mehr, ответным ударам Ирана на данный момент подверглись военные базы в четырех странах: Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

