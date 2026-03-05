Реклама

17:02, 5 марта 2026

Иранская армия атаковала место дислокации военных США в Ираке

IRIB: Иран атаковал место дислокации военных США в иракском Эрбиле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран с помощью беспилотников атаковал место дислокации военных США в иракском Эрбиле. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) со ссылкой на заявление иранской армии.

«Несколько часов назад ударные беспилотники Сухопутных войск нанесли удар по базе американских оккупантов в Эрбиле, Ирак», — говорится в сообщении.

Как утверждается, удар нанес значительный ущерб намеченным целям.

Ранее Иран нанес удар по Израилю с помощью тяжелых ракет «Хорремшахр-4» с боеголовками массой в одну тонну. Видео их запуска опубликовали иранские СМИ.

