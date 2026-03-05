Реклама

Мир
14:22, 5 марта 2026Мир

В Иране опубликовали видео ракетного удара по Израилю

Иран нанес удар по Израилю тяжелыми ракетами «Хорремшахр-4»
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Иран 5 марта нанес удар по Израилю с помощью тяжелых ракет «Хорремшахр-4» с боеголовками массой в одну тонну. Видео их запуска публикует агентство IRNA.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по зданию Минобороны Израиля и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники КСИР обошли американскую систему THAAD.

Позднее было опубликовано видео с места, куда был нанесен разрушительный удар. На кадрах были видны сильный пожар, разрушенные здания и несколько искореженных автомобилей, заваленных обломками.

