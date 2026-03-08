Реклама

Россия
15:06, 8 марта 2026Россия

Путину сделали подарок из зоны СВО

Путину подарили икону, облетевшую всю линию боевого соприкосновения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину в преддверии 8 Марта подарили икону, облетевшую всю линию боевого соприкосновения. Об этом рассказала одна из участниц приуроченной к празднику встречи с главой государства, передают «Вести».

«Икону подарили, которая облетела всю линию фронта», — рассказала участница. Она добавила, что российский лидер с улыбкой принял подарок.

Глава государства также получил хлопушку от кинорежиссера, который снимает фильмы об участниках специальной военной операции (СВО). На ней оставили подписи все участницы мероприятия.

Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. По его словам, женщинам подвластно все, они умеют сочетать стойкость и нежность, а стремление женщин создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет идти только вперед. Глава государства также пожелал благополучия.

