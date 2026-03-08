В части Киева произошло отключение электричества

В нескольких микрорайонах Киева пропал свет. Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».

По данным источника, обесточенными остались Березняки, Русановка, Позняки, Харьковский массив и Осокорки.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличков сообщил, что более двух тысяч домов в Киеве остались без отопления. Это произошло в результате повреждения объекта критической инфраструктуры.

7 марта по Киеву были запущены ракеты из ОТРК «Искандер». Кроме того, в сторону Украины были направлены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».