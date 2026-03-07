Российские войска нанесли массированный удар по Украине

RusVesna: Россия нанесла массированный удар по Украине, в Киеве начался пожар

Вооруженные силы России ударили по территории Украины. В частности, под огнем оказались Киев и Харьков. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

По его данным, по Киеву были запущены ракеты из ОТРК «Искандер». Кроме того, в сторону Украины запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань». «В Киеве и Харькове взрывы и пожары после удара баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Герани» направляются в сторону Хмельницкой области. Другие подробности не приводятся.

5 марта Минобороны России сообщало об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины.