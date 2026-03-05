Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:49, 5 марта 2026Россия

В Минобороны сообщили об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по объектам, используемых в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, атакованы были объекты энергетики и транспорта, места подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что за сутки российские военные сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 беспилотников. Кроме того, в Черном море уничтожены четыре украинских безэкипажных катера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал здание Минобороны Израиля. Последствия ракетного удара попали на видео

    Россиянин напал на снимавшего сюжет журналиста

    На месте затопления иранского корабля нашли тела 87 человек

    Лавров предложил одной страницей прекратить конфликт на Ближнем Востоке

    Стало известно об угрозе переговорам по Украине из-за операции США в Иране

    В зоне СВО заметили танк с ЗЭТ-1

    Футболисты «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА

    Молодой россиянин устроил несколько терактов в Подмосковье

    В Минобороны Азербайджана отреагировали на падение иранского дрона на аэропорт

    Иностранец попытался вывезти из Москвы в Дубай трехкилограммовый метеорит

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok