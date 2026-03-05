В Минобороны сообщили об ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по объектам, используемых в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, атакованы были объекты энергетики и транспорта, места подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее сообщалось, что за сутки российские военные сбили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 410 беспилотников. Кроме того, в Черном море уничтожены четыре украинских безэкипажных катера.