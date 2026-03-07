В Киеве больше двух тысяч домов остались без отопления

Мэр Киева Кличко сообщил, что около 2700 домов в городе остались без тепла

Больше двух тысяч домов в Киеве остались без отопления. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram.

Он рассказал, что в результате повреждения объекта критической инфраструктуры минувшей ночью без тепла оказались 1905 домов в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Соломенском районах города. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением теплоснабжения.

«Всего в городе без тепла около 2700 домов», — заявил мэр Киева. Он уточнил, что эта цифра включает часть домов в Дарницком и Днепровском районах, в которые «пока невозможно подать отопление из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Кличко ответственностью за провал подготовки Киева к следующей зиме. Он подчеркнул, что мэрии города необходимо заранее составлять план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».