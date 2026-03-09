На Западе рассказали об огромных рисках Трампа в связи с нападением на Иран

Focus: Нападение на Иран может обернуться для Трампа политической катастрофой

Президент США Дональд Трамп пошел на огромный риск, напав на Иран. В ноябре в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы, и если до этого момента американский лидер не добьется каких-либо результатов в конфликте с Исламской Республикой, он может обернуться для Трампа политической катастрофой. Об этом пишет журнал Focus.

«Нападение на Иран — это самая опасная игра за все время президентства Дональда Трампа. В стране растет скептицизм. И промежуточные выборы нависают сильнее всего», — сказано в публикации. Издание отмечает, что большинство американцев не верит в наличие у своего лидера четкой долгосрочной стратегии в отношении Ирана.

Кроме того, автор материала напоминает, что сейчас рейтинг одобрения Трампа находится на уровне около 40 процентов, и для него это «совсем не комфортная цифра». Если конфликт обострится, то общество может начать относиться к президенту еще негативнее, и в итоге столкновение с Ираном станет «внутриполитическим поворотным моментом».

Ранее Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.