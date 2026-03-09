Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:38, 9 марта 2026Интернет и СМИ

На Западе рассказали об огромных рисках Трампа в связи с нападением на Иран

Focus: Нападение на Иран может обернуться для Трампа политической катастрофой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошел на огромный риск, напав на Иран. В ноябре в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы, и если до этого момента американский лидер не добьется каких-либо результатов в конфликте с Исламской Республикой, он может обернуться для Трампа политической катастрофой. Об этом пишет журнал Focus.

«Нападение на Иран — это самая опасная игра за все время президентства Дональда Трампа. В стране растет скептицизм. И промежуточные выборы нависают сильнее всего», — сказано в публикации. Издание отмечает, что большинство американцев не верит в наличие у своего лидера четкой долгосрочной стратегии в отношении Ирана.

Кроме того, автор материала напоминает, что сейчас рейтинг одобрения Трампа находится на уровне около 40 процентов, и для него это «совсем не комфортная цифра». Если конфликт обострится, то общество может начать относиться к президенту еще негативнее, и в итоге столкновение с Ираном станет «внутриполитическим поворотным моментом».

Ранее Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Америка пожалеет». Что известно о новом верховном лидере Ирана и как к нему относятся в США?

    В разведбате ВСУ резко выросло число вакансий после боев с группировкой «Запад»

    Стала известна реакция Трампа на военную мощь Ирана

    Премьер Италии попыталась оправдать операцию США в Иране и опозорилась

    На Западе рассказали об огромных рисках Трампа в связи с нападением на Иран

    ВСУ ночью попытались атаковать российский регион

    Уиткофф и Кушнер отправятся в Израиль

    По дому известной певицы был открыт огонь

    Трамп раскрыл детали принятия решения об окончании войны в Иране

    Американский военный раскрыл последствия ударов США по Тегерану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok