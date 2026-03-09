Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:32, 9 марта 2026ЦенностиЭксклюзив

Названы самые частые ошибки мужчин при выборе подарка

Бренд Michel Kataná: Мужчины часто игнорирует стиль женщины при покупке подарка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Friends Stock / Shutterstock / Fotodom

Арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семенова назвала самые частые ошибки мужчин при выборе подарка. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Модный эксперт заявила, что мужчины часто дарят универсальный презент, который редко производит впечатление, поскольку женщины любят внимание к деталям. «Если подарок не связан с ее стилем жизни или привычным образом, он воспринимается как формальность», — пояснила она.

Кроме того, важно не игнорировать стиль женщины, отмечает Семенова. Еще один важный критерий — стоимость подарка. По ее словам, стоимость не должна быть главным фактором при выборе подарка. «Подарок, в котором чувствуется внимание к деталям, запоминается сильнее, чем просто дорогая вещь», — отметила собеседница издания.

В заключение специалист призвала читателей не откладывать покупку на последний момент, а также заранее продумать подачу купленной вещи. «Подача подарка помогает усилить его смысл и создать особое настроение момента. Несколько искренних слов, внимание к деталям и подходящая атмосфера могут превратить вручение подарка в маленький сюрприз», — подытожила она.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о популярных подарках на День святого Валентина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выиграла первое золото Паралимпиады

    Огненный шар заметили в небе над европейской страной

    Раскрыты последствия ограничений на тарифы такси в непогоду

    На Украине захотели сократить декретный отпуск в девять раз

    В России заметили рост спроса на необычный вид путешествий

    Названы самые частые ошибки мужчин при выборе подарка

    Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян

    Подсчитаны убытки авиакомпаний от вывоза россиян с Ближнего Востока

    Бразильские футболисты устроили массовую драку и получили 23 красные карточки

    Исчезнувших шесть тысяч лет назад животных нашли живыми в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok