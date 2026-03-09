Названы самые частые ошибки мужчин при выборе подарка

Бренд Michel Kataná: Мужчины часто игнорирует стиль женщины при покупке подарка

Арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семенова назвала самые частые ошибки мужчин при выборе подарка. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Модный эксперт заявила, что мужчины часто дарят универсальный презент, который редко производит впечатление, поскольку женщины любят внимание к деталям. «Если подарок не связан с ее стилем жизни или привычным образом, он воспринимается как формальность», — пояснила она.

Кроме того, важно не игнорировать стиль женщины, отмечает Семенова. Еще один важный критерий — стоимость подарка. По ее словам, стоимость не должна быть главным фактором при выборе подарка. «Подарок, в котором чувствуется внимание к деталям, запоминается сильнее, чем просто дорогая вещь», — отметила собеседница издания.

В заключение специалист призвала читателей не откладывать покупку на последний момент, а также заранее продумать подачу купленной вещи. «Подача подарка помогает усилить его смысл и создать особое настроение момента. Несколько искренних слов, внимание к деталям и подходящая атмосфера могут превратить вручение подарка в маленький сюрприз», — подытожила она.

