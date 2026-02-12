Милонов призвал россиян не дарить возлюбленным букеты из роз на 14 февраля

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о популярных подарках на День святого Валентина. Его комментарий публикует RTVI.

Он призвал российских мужчин не дарить на 14 февраля презенты, связанные с пошлостью. По его мнению, цветочные букеты с плюшевыми игрушками неприемлемы в качестве подарков. «Праздник и так пошловат, а если он еще и сопровождается букетом из тысячи и одной розы, большим плюшевым медвежонком и огромным блестящим сердечком, таким переливающимся, то вот это получается тройной диабет, реально — тройной квадрохарам», — объяснил он.

При этом собеседник издания подчеркнул, что подарки должны быть душевными. Кроме того, он объяснил россиянкам, что настоящий мужчина должен хотеть жениться на своей возлюбленной. «Если мужчина говорит, что вас любит, но не хочет на вас жениться и не хочет семью и детей, то это значит, что он не любит. Гоните его большим сапогом», — посоветовал Милонов.

В феврале прошлого года сообщалось, что россияне предпочли секс подарку на День святого Валентина.