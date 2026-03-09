В России запретили сайт с неожиданным рецептом из мыла

Суд в России запретил сайт с инструкцией по производству взрывчатки из мыла

Суд в России запретил сайт с необычным рецептом из мыла. На странице была опубликована инструкция по приготовлению взрывчатки с использованием бытовой химии, сообщает Telegram-канал Baza.

Такое решение вынес Останкинский районный суд. Во время мониторинга силовики нашли ресурс с названием «Уникальный метод создания взрывчатых веществ на основе доступных материалов в домашних условиях. Внимание! Важная информация — как создать взрывчатое вещество из мыла».

Суд увидел в этом информацию, которая могла бы быть использована для уголовно наказуемых действий — от хулиганства до теракта. В связи с этим сайт собрались заблокировать.

Ранее Роскомнадзор заблокировал самый известный ааниме-сайт в России — энциклопедию аниме и манги Shikimori. При этом причину ограничения доступа к ресурсу в ведомстве не уточнили.