10:40, 9 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о неочевидной причине утренней тошноты

Врач Малиновская: Тошнота по утрам может быть вызвана сердечной недостаточностью
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Врач клинической лабораторной диагностики, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL | Медскан Ольга Малиновская рассказала, почему может возникать тошнота по утрам. О неочевидных причинах этого состояния доктор предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, в редких случаях утренняя тошнота может быть вызвана сердечной недостаточностью или проблемами с щитовидной железой. Другими причинами могут быть нарушения в работе пищеварительного тракта, такие как гастрит и язвенная болезнь, рефлюксная болезнь, панкреатит или холецистит.

Кроме того, у людей с диабетом тошнота по утрам иногда появляется из-за нарушений углеводного обмена. В этом случае, помимо тошноты, появляются сухость во рту, жажда и сильное чувство усталости уже с утра.

Кроме того, как отметила врач, тошнота по утрам может быть связана с приемом некоторых лекарственных препаратов, особенно, если пить их натощак. Такой симптом могут вызывать препараты железа, антибиотики, антидепрессанты. Помимо этого, вызывать тошноту может чувство голода из-за долгого перерыва между приемами пищи. В этом случае состояние обычно нормализуется после приема пищи.

Ранее кардиолог Анастасия Малай назвала один из частых сиптомов патологий сердечно-сосудистой системы. Указывать на проблему может боль и пульсация в височной области в сочетании с тошнотой.

