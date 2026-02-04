Назван один из самых частых симптомов патологий сердечно-сосудистой системы

Врач Малай: Боль и пульсация в висках могут указывать на гипертонический криз

Боль и пульсация в височной области — один из самых частых симптомов патологий сердечно-сосудистой системы, предупредила кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай. О том, на какие болезни может указывать этот симптом, она рассказала «Ленте.ру».

Наиболее частой причиной пульсирующей боли в висках врач назвала гипертонию. Она объяснила, что при повышении артериального давления мозговой кровоток становится избыточным. Это приводит к растяжению стенок височных артерий, из-за чего человек и чувствует характерную пульсацию.

«Особенно ярко этот симптом проявляется при гипертоническом кризе — состоянии, при котором давление резко превышает индивидуальную норму. В таких случаях пульсация часто бывает ритмичной, иногда синхронной с сердечным ритмом. Она сопровождается ощущением "распирания", покраснением лица, учащенным сердцебиением, тошнотой, легкой дезориентацией, шумом или звоном в ушах», — предупредила Малай.

Также, по словам доктора, пульсация в висках может быть признаком атеросклероза и снижения эластичности сосудов. Когда стенки артерий становятся более плотными и менее гибкими, их способность амортизировать сердечные удары снижается. В таких случаях человек может отмечать постоянную тупую или умеренно пульсирующую боль в висках, усиливающуюся при физической нагрузке, стрессах или бессоннице.

Кроме того, ощущение пульсации в висках может возникать при нарушениях сердечного ритма. Малай уточнила, что тахикардия, экстрасистолия и мерцательная аритмия нередко приводят к усилению пульсовой волны, которая ощущается именно в височной области. Другими возможными причинами проблемы являются высокое внутричерепное давление, из-за которого появляется чувство тупой пульсации в висках и спазм мышц шеи и нарушением венозного оттока, добавила Малай.

Ранее терапевт Джузеппе Арагона раскрыл причины появления головной боли после занятий спортом. По его словам, мигрени могут возникать из-за обезвоживания и тренировок в условиях духоты, повышенной влажности и жары.