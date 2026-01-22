Раскрыты причины появления головной боли после занятий спортом

Терапевт Арагона: Обезвоживание ведет к головным болям после спорта

Терапевт Джузеппе Арагона раскрыл причины появления головной боли после занятий спортом. На эту тему он поговорил с Huffington Post.

По словам Арагоны, головные боли могут возникать из-за обезвоживания, занятий спортом в условиях повышенной влажности и жары, недостаточной вентиляции помещения или неправильной разминки. Внезапное повышение кровяного давления во время напряженной работы может привести к расширению кровеносных сосудов головного мозга, что тоже ведет к головной боли. Терапевт также назвал провокаторами мигреней низкий уровень сахара в крови из-за физических нагрузок без приема пищи. Сыграть свою роль могут и плохая осанка, и напряжение мышц шеи.

Кроме того, добавил специалист, головные боли во время бега может вызвать холодная погода на улице — из-за резкого перепада температур, вдыхания холодного воздуха и напряжения мышц шеи от озноба. У некоторых людей, по его словам, после физической нагрузки возникают мигрени, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, чувствительностью к свету или звуку или нарушениями зрения.

