Командир «Ахмата» раскрыл подробности боев на одном из направлений в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пополняют личный состав, а также перешли на «пеший режим». Подробности боев на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) раскрыл командир подразделения «Ахмат» с позывным Сталин в беседе с RT.
«Противник все время удаляется в глубину своего тыла, потому что натиска он здесь не выносит», — отметил Сталин.
По его словам, на сегодняшний день по большей части происходят бои беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против БПЛА.
«Ищем, где они укрепляются, где сидят по подвалам, ищем их антенны и ежедневно наносим огневое поражение», — заключил собеседник канала.
Ранее боец Сталин рассказал о трехдневном отражении налета десятков дронов ВСУ на их позицию. Во время атаки пострадал российский водитель.