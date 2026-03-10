Командир «Ахмата» раскрыл подробности боев на одном из направлений в зоне СВО

RT: Командир подразделения «Ахмат» заявил, что ВСУ не пополняют личный состав

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не пополняют личный состав, а также перешли на «пеший режим». Подробности боев на харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) раскрыл командир подразделения «Ахмат» с позывным Сталин в беседе с RT.

«Противник все время удаляется в глубину своего тыла, потому что натиска он здесь не выносит», — отметил Сталин.

По его словам, на сегодняшний день по большей части происходят бои беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против БПЛА.

«Ищем, где они укрепляются, где сидят по подвалам, ищем их антенны и ежедневно наносим огневое поражение», — заключил собеседник канала.

Ранее боец Сталин рассказал о трехдневном отражении налета десятков дронов ВСУ на их позицию. Во время атаки пострадал российский водитель.