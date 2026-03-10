Боец «Ахмата» рассказал о трехдневном отражении налета десятков дронов ВСУ на их позицию

Бойцы спецназа «Ахмат» три дня отражали налет десятков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на их позицию. Подробности боя раскрыл командир подразделения с позывным Сталин в беседе с RT.

По словам собеседника канала, при подвозе оборудования и личного состава противник атаковал дронами на оптоволокне позицию беспилотных летательных аппаратов спецназа «Ахмат».

«Три дня отстреливались, укрывались, укрепляли фортификационные сооружения, использовали режим радиотишины. Нас прикрывали подразделения радиоэлектронной борьбы [РЭБ]», — рассказал Сталин.

Во время атаки пострадал российский водитель. Как отметил боец «Ахмата», штаб ВСУ распространил информацию о том, что им якобы удалось разгромить позицию беспилотных летательных аппаратов спецназа «Ахмат», однако российские военные продолжают работать на направлении, сменив тактику.

Ранее сообщалось, что боец «Ахмата» с позывным Адам ценой жизни спас сослуживцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине от дрона-ждуна, бросившись на него.