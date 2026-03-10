Мерц ответил на вопрос об ослаблении санкций против России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для ослабления санкционного режима против России на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Слова политика передает агентство Reuters.
«На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России», — ответил глава немецкого правительства на вопрос в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Андреем Бабишем.
Мерц добавил, что Германия остается на стороне Украины и будет готова дальше оказывать военную и экономическую помощь.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Глава государства добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию, а также сообщил, что сейчас в целом растут поставки энергоресурсов покупателям российского топлива в нескольких регионах мира.