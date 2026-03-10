Реклама

Мерц ответил на вопрос об ослаблении санкций против России

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что не видит причин ослаблять санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит причин для ослабления санкционного режима против России на фоне роста цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Слова политика передает агентство Reuters.

«На наш взгляд, на мой взгляд, нет повода размышлять об ослаблении санкций против России», — ответил глава немецкого правительства на вопрос в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Андреем Бабишем.

Мерц добавил, что Германия остается на стороне Украины и будет готова дальше оказывать военную и экономическую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Глава государства добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями», назвав среди них Словакию и Венгрию, а также сообщил, что сейчас в целом растут поставки энергоресурсов покупателям российского топлива в нескольких регионах мира.

