06:31, 11 марта 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с кешбэком

Специалист по ИТ Рыбников: Мошенники используют схему с кешбэк-сервисами
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники сегодня все чаще используют схему с фальшивыми кешбэк-сервисами — адрес сайта может отличаться на одну букву, но вместо кешбэка пользователи получают кражу данных и списание средств с банковских карт, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

«Мошенники создают сайты-клоны двумя способами. Первый — полное копирование дизайна оригинального сервиса с подменой домена. Второй — создание сайта-агрегатора, который якобы собирает лучшие предложения кешбэка, но на самом деле ведет на фишинговые страницы оплаты. В обоих случаях цель одна: заставить ввести платежные данные на подконтрольном мошенникам ресурсе», — объяснил Рыбников.

Рыбников рекомендовал проверять дату регистрации сайта — если он был зарегистрирован три дня назад, стоит насторожиться. Также он посоветовал искать отзывы на сторонних ресурсах — обращать внимание стоит не только на негативные сообщения, но и на отсутствие информации в принципе.

«Самый простой способ — внимательно смотреть на адресную строку. Мошенники часто используют домены, визуально похожие на оригинал: вместо буквы "o" могут поставить цифру 0, вместо "i" — "l", добавляют лишние дефисы или используют другие зоны — не .ru, а .com или .online. Сравните адрес с тем, что вы вводили раньше. Разница в один символ — уже причина закрыть вкладку», — подытожил эксперт.

Ранее россиянам назвали схемы, к которым прибегают мошенники накануне 8 Марта. В частности, аферисты рассылают пользователям фишинговые письма, замаскированные под счета за подарки и другие документы и уведомления.

