07:30, 6 марта 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Раскрыты схемы мошенников накануне 8 Марта

Bi.Zone: Количество связанных с 8 Марта фишинговых писем выросло в шесть раз
Вениамин Лыков
Вениамин Лыков (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: iWissawa / Shutterstock / Fotodom

Количество связанных с 8 Марта фишинговых писем в феврале выросло в шесть раз, заявил руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone Дмитрий Царев. В беседе с «Лентой.ру» он также раскрыл основные схемы, которые мошенники используют накануне праздника.

«В предпраздничные недели люди получают больше писем, чем обычно: приходят уведомления о заказах, счета за подарки, подтверждения доставок, акции и поздравления. Платежи нужно провести вовремя, доставку — подтвердить до конкретной даты, поэтому срочные сообщения не вызывают подозрений, чем и пользуются злоумышленники», — сказал Царев.

Например, по данным Bi.Zone Mail Security, преступники активно рассылают фейковые счета за цветы и подарки. В них указывается сумма, реквизиты и детали заказа, нередко может быть подделан фирменный стиль реального магазина. Крупные компании редко становятся жертвами этой схемы из-за многоступенчатой системы согласования расходов, однако сотрудник небольшой организации запросто может инициировать оплату без должной проверки. Под видом счета может также распространяться вредоносное вложение.

В другой схеме потенциальную жертву уведомляют о случившихся проблемах с доставкой. Как правило, преступники пишут, что обработка заказа приостановлена и требуется срочное подтверждение. Ссылки из таких писем чаще всего ведут на фишинговые ресурсы, имитирующие реальные сайты логистических операторов. Попытка авторизации на них приведет к компрометации учетных записей жертв.

«Кроме того, с начала марта многие бренды запускают специальные праздничные предложения. Мошенники пользуются этим информационным фоном и рассылают письма о скидках, премиум-доступе или подарках в честь 8 Марта. Чтобы получить бонус, получателю предлагают заполнить форму, подтвердить данные карты или зайти в личный кабинет. В результате жертва самостоятельно передает злоумышленникам личную и платежную информацию», — добавил Царев.

Ранее была раскрыта неожиданная опасность подарков к 8 Марта. Умные гаджеты, которые мужчины дарят женщинам в честь праздника, могут быть уязвимы для хакеров.

