Раскрыта неожиданная опасность подарков к 8 Марта

«Солар»: Подаренные женщинам к 8 Марта умные гаджеты уязвимы для хакеров

Умные гаджеты, которые мужчины дарят женщинам в качестве подарков к 8 Марта, могут быть уязвимы для хакеров. Неожиданную опасность таких устройств для россиян раскрыл в беседе с «Лентой.ру» директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско.

«Умные устройства действительно делают нашу жизнь удобнее, но важно помнить о безопасности. Многие гаджеты подключаются к интернету и могут стать уязвимыми для хакеров. При выборе подарка стоит обратить внимание на производителя с хорошей репутацией и регулярными обновлениями программного обеспечения», — посоветовал Вураско.

Он также порекомендовал защитить такие устройства сложными паролями и настроить двухфакторную аутентификацию. По его словам, в первую очередь это касается гаджетов для охраны дома и умных колонок.

«Безопасность должна быть приоритетом, чтобы подарок приносил радость, а не беспокойство», — заметил Вураско.

Он также привел данные исследования «Солар», согласно которым наибольшей популярностью у женщин пользуются как раз умные колонки, — ими обладают 72 процента опрошенных. Среди других вариантов ответов встречались умные кухонные бытовые приборы (27 процентов уже их используют или хотели бы иметь), интеллектуальные осветительные приборы (23 процента), умные выключатели и розетки (17 процентов), а также различные датчики (15 процентов).

Ранее россиянам раскрыли актуальную схему кражи аккаунтов в Telegram. Злоумышленники размещают в чате сообщение о его переезде и прикрепляют ссылку, якобы ведущую в новое сообщество. Однако переход по ней может закончиться для жертвы потерей аккаунта.