Интернет и СМИ
11:05, 3 марта 2026Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли актуальную схему кражи аккаунтов в Telegram

МВД: Мошенники крадут аккаунты в Telegram, заявляя пользователям о переезде чата
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мошенники крадут аккаунты в Telegram, заявляя пользователям о переезде чата. Актуальную схему обмана в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» раскрыло МВД РФ.

«Попытки получения неправомерного доступа к аккаунтам пользователей в мессенджере Telegram под предлогом "переезда чата" продолжаются», — предупредили в ведомстве.

В качестве примера МВД опубликовало скриншот сообщения от злоумышленников, на котором они утверждают, что чат переходит в новое место. Причиной называется потеря доступа к главному аккаунту администратора. «Всем нужно перейти в новый чат!» — призывают мошенники.

Для включения в новый чат пользователей просят нажать на текст с гиперссылкой. Далее от жертвы требуют нажать на кнопку якобы для того, чтобы подтвердить, что он не является роботом. Следом мошенники заявляют, что для присоединения к чату нужно ввести пятизначный код, который они отправили на устройство пользователя. В действительности совершение этих действий приведет к потере контроля над аккаунтом.

В ведомстве призвали граждан быть осторожными.

Перед этим сообщалось, что мошенники начали использовать новость об ограничении работы Telegram в России для кражи аккаунтов. Злоумышленники размещают в групповых чатах сообщения о том, что из-за замедления мессенджера общение переносится на другую платформу, и предлагают перейти по ссылке.

