Мир
05:25, 10 марта 2026Мир

Трамп анонсировал замену систем Patriot лазером

Трамп: Лазерные технологии в скором времени заменят комплексы ПРО Patriot
Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Лазерные вооружения уже вскоре заменят в войсках США комплексы противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) вроде Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, лазер справится с данной задачей гораздо дешевле, чем системы ПВО и ПРО. Американский лидер назвал технологию невероятной и подчеркнул, что она в серийное производство «достаточно скоро».

В начале марта Трамп заявил в своей соцсети, что представители ведущих американских военных концернов согласились нарастить объемы производства вооружений в четыре раза. Он отметил, что многие заводы и производство этого оружия уже запущены.

Ранее политолог Малек Дудаков сообщил, что ближневосточный конфликт будет неизбежно сказываться на украинском направлении. «Patriot поставлялись на Украину минимально, но теперь этот поток могут перекрыть полностью, потому что США нужны эти ракеты для того, чтобы хоть как-то защищать собственные базы на Ближнем Востоке от ударов иранских дронов и баллистики», — пояснил он.

