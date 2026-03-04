Названо военное ограничение США из-за операции в Иране

Дудаков: Конфликт в Иране делает невозможными другие крупные операции США

Антинаркотическая и антикартельная операция США в Эквадоре не отразится на боеспособности Вашингтона и не повлияет на ход конфликта страны с Ираном, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Вместе с тем он добавил, что более масштабные операции, например на Кубе, становятся невозможными.

«Операция в Эквадоре носит очень ограниченный характер. Подобные проводили и прошлые президенты США. Как правило, задействуют даже не Пентагон, а федеральных агентов. Так что не стоит ожидать, что эта операция существенно ограничит возможности США на других направлениях», — сказал политолог.

Он объяснил, что фокус внимания Вашингтона сегодня направлен на Ближний Восток, а все потенциальные боевые действия на других направлениях отложены в долгий ящик.

«Например, обещанная эскалация в отношении Кубы становится невозможной. Потому что, действительно, основная часть военных ресурсов США стянута на Ближний Восток. Так что, по крайней мере, в ближайшее время какие-то боевые действия на Кубе маловероятны», — считает Дудаков.

Ранее стало известно, что США совместно с Вооруженными силами Эквадора начали операцию против террористических организаций латиноамериканской страны. Данную операцию назвали «примером приверженности партнеров США противодействию наркотерроризму».