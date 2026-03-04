США начали новую военную операцию

США начали военную операцию в Эквадоре

США совместно с вооруженными силами Эквадора начали операцию против террористических организаций латиноамериканской страны. О начале новой военной операции сообщило южное командование Пентагона на своей странице в социальной сети X.

«Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — говорится в сообщении.

Данную операцию назвали «примером приверженности партнеров США противодействию наркотерроризму».

