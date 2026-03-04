Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 4 марта 2026Мир

США начали новую военную операцию

США начали военную операцию в Эквадоре
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США совместно с вооруженными силами Эквадора начали операцию против террористических организаций латиноамериканской страны. О начале новой военной операции сообщило южное командование Пентагона на своей странице в социальной сети X.

«Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — говорится в сообщении.

Данную операцию назвали «примером приверженности партнеров США противодействию наркотерроризму».

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    Главная ведьма Украины захотела стать мэром Киева

    США начали новую военную операцию

    В Китае рассказали об использовании Ираном российского опыта СВО в борьбе с Израилем и США

    Тигры растерзали двух человек за 12 часов

    Сексолог дала совет отказывающимся от орального секса мужчинам

    Названо неожиданное последствие конфликта США с Ираном

    Пленный боец ВСУ рассказал об ожидании российских солдат

    Пугачева оказалась в опасности из-за иранских ракет

    На Западе оценили новые вооружения Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok