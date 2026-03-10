Волочкова ответила на скандальное высказывание Тимоти Шаламе о балете

Анастасия Волочкова посоветовала Тимоти Шаламе держать мнение о балете при себе

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова высказалась о ситуации с голливудским актером Тимоти Шаламе, который подвергся критике за свои высказывания о балете. Ее слова передает Telegram-канал Super.

В недавнем интервью звезда «Дюны» и других известных картин заявил, что балет, как и опера, «никому не интересен». В ответ на эту реплику Волочкова отметила, что не знает, кто такой Тимоти Шаламе.

«Балет всегда был элитарным и остается сейчас. Если кто-то не любит, то не обязательно об этом высказываться публично. Я не знаю даже человека, про которого вы сейчас говорите. Держал бы свое мнение при себе», — рассказала Волочкова.

Впрочем, по мнению артистки, такие высказывания не стоят отмены Тимоти. «Какими-то мстительными методами сражаться с актером, мне кажется, просто неправильно», — добавила она.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поддержала певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская), якобы вышедшую на сцену в нетрезвом виде. Волочкова назвала хейтеров певицы выскочками.