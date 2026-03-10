ВСУ атаковали Россию десятками дронов за несколько часов

Минобороны: Над регионами России сбили 35 украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию десятками дронов за несколько часов. Всего дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты 35 беспилотников, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атака совершалась в период с 8:00 до 16:00 с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего дронов — 21 — уничтожили над территорией Белгородской области. Еще два беспилотника сбили над Курской областью.

Кроме того, был атакован юг России. Над Крымом сбили девять беспилотников, над Краснодарским краем — два. Еще один дрон уничтожили над акваторией Азовского моря.

О пострадавших и разрушениях на земле деталей не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь с 9 на 10 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников. Ударам подверглись три российских региона — Крым, Белгородская и Курская области.