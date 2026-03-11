Европейцы выстроились в многочасовую очередь за топливом на российской границе

Life: Немецкие и польские водители начали закупать бензин в РФ из-за роста цен

Немецкие и польские автомобилисты часами стоят в очереди на таможенных пунктах у границы с Калининградской областью для покупки топлива по более низкой цене. Об этом сообщает Life в Telegram-канале.

«Немцы и поляки массово едут в Калининградскую область из-за резкого роста цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

Уточняется, что за последние десять дней стоимость топлива в странах Европейского союза выросла более чем на 15 процентов.

Ранее стало известно, что правительство Германии планирует высвободить часть стратегического нефтяного резерва. Причиной принятого решения стал скачок цен на топливо из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.