Медведчук: Зеленский намерен удержаться на плаву за счет Ближнего Востока

Украинский лидер Владимир Зеленский потерпел поражение на всех фронтах и теперь держится за счет ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

«Политическая карьера Зеленского окончательно ушла в крутое пике… Получив поражение на всех фронтах, кровавый клоун пытается протиснуться в международную повестку, всячески напоминая о себе, но и тут он оказался в ловушке», — написал он.

По словам политика, из-за попытки напомнить о себе глава Украины выразил поддержку конфликту в Иране, хотя для Киева он абсолютно не выгоден ни в экономическом, ни в военном плане.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не услышал его сообщение о третьей мировой войне. Он также отметил, что мир не готов к такому сценарию.