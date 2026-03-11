Реклама

08:57, 11 марта 2026

Зеленский сообщил Трампу о начале третьей мировой войны и расстроился

Зеленский заявил, что Трамп не услышал его сообщения о третьей мировой войне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский расстроен тем, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не услышал его сообщения о третьей мировой войне. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу ирландского журналиста Кейлина Робертсона.

«Я сказал, что будет третья мировая война. Президент [Трамп] меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить», — сообщил Зеленский.

В ходе того же интервью президент Украины высказал мнение, что мир не готов к потенциальной третьей мировой войне. По словам Зеленского, Украина имеет сейчас самый большой опыт ведения наземных боевых действий, который она смогла получить путем больших людских потерь.

До этого в США назвали президента России Владимира Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны. По заявлениям журналистов, терпение и выдержка российского лидера сдерживают старт глобального конфликта.

