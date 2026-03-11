Зеленский заявил, что мир не готов к третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не готов к потенциальной третьей мировой войне. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу ирландского журналиста Кейлина Робертсона.

«Мир не готов (...) С технической стороны Европа недостаточно готова, только некоторые страны. Да, они на пути (...) Северные страны... очень технологичны. Я имею в виду Северную Европу, они готовы», — заявил Зеленский, добавив, что нынешней подготовки Германии «недостаточно».

Политик также заявил, что Украина в настоящий момент имеет самый большой опыт ведения наземных боевых действий. По словам Зеленского, страна добилась это путем большого количества человеческих потерь.

Ранее в США назвали президента России Владимира Путина сдерживающим начало третьей мировой войны фактором. По словам журналистов, терпение и выдержка российского лидера сдерживают старт глобального конфликта.