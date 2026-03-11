Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 11 марта 2026Россия

После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

Богомаз: 11 марта в Брянской области объявили днем траура по жертвам атаки ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Leonid S. Shtandel / Shutterstock / Fotodom

11 марта в Брянской области объявили днем траура по жертвам ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, на всей территории области приспустят флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Богомаз добавил, что правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти региона окажут семьям жертв удара и пострадавшим необходимую помощь.

ВСУ ударили по Брянску вечером 10 марта. Для атаки использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, запущенные с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Под обстрел попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств, и гражданская инфраструктура. Оказались повреждены жилые дома и автомобили. По последним официальным данным, жертвами удара стали шесть человек, еще 42 пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт точный диагноз заболевшей раком блогерши Лерчек

    Назван скрытый сигнал в требованиях Ирана к США

    Влияние итогов выборов в Венгрии на Украину предсказали

    Удар по острову Змеиный попал на видео

    В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

    Космонавт рассказал о возможности МКС бесперебойно работать годами

    В США признали потерю РЛС самой современной системы ПРО

    Американский баскетболист набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Брайанта

    После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

    Медведев предупредил об угрозе рынку труда со стороны ИИ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok