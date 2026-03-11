После ракетной атаки ВСУ на Брянск объявили день траура

Богомаз: 11 марта в Брянской области объявили днем траура по жертвам атаки ВСУ

11 марта в Брянской области объявили днем траура по жертвам ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на столицу региона. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, на всей территории области приспустят флаги. Региональным учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Богомаз добавил, что правительство Брянской области совместно с органами исполнительной власти региона окажут семьям жертв удара и пострадавшим необходимую помощь.

ВСУ ударили по Брянску вечером 10 марта. Для атаки использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, запущенные с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. Под обстрел попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств, и гражданская инфраструктура. Оказались повреждены жилые дома и автомобили. По последним официальным данным, жертвами удара стали шесть человек, еще 42 пострадали.

