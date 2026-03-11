РИА: ВСУ ведут документы на иностранных языках близ Доброполья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Доброполья ведут документы на английском и французском языках. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

Как отмечает источник агентства, это делается для удобства иностранных наемников подразделений Главного управления разведки (ГУР) Украины , которые были ранее замечены на этом направлении.

Ранее в Бразилии были оценены потери наемников на Украине. Тогда аналитик Робинсон Фариназу заявил, что не менее 60-70 бразильцев, вступивших в украинские вооруженные формирования, были уничтожены.