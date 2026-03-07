Реклама

10:12, 7 марта 2026

В Бразилии оценили потери наемников на Украине

Фариназу: На Украине погибли около 60-70 бразильских наемников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Не менее 60-70 бразильцев, вступивших в украинские вооруженные формирования, погибли к настоящему времени. Об этом в беседе с РИА Новости заявил офицер в запасе военно-морских сил (ВМС) Бразилии, аналитик Робинсон Фариназу.

«Люди и даже власти начинают осознавать факты. Из 500 бразильцев, отправившихся на Украину, уже 60-70 погибли», — поделился эксперт.

Фариназу добавил, что процесс набора граждан Бразилии в Вооруженные силы Украины (ВСУ) сопровождается коррупционными схемами, а рекруты оказываются обманутыми. Аналитик упомянул и случаи убийства бразильцев своими же земляками на Украине.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике направили в суд уголовное дело объявленного в международный розыск 49-летнего гражданина Сербии Добривое Ковачевича, обвиняемого в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

