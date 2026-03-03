Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

В ДНР отправили в суд дело сербского наемника ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) направили в суд уголовное дело объявленного в международный розыск 49-летнего гражданина Сербии Добривое Ковачевича, обвиняемого в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщила Генпрокуратура России.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Ковачевич через польскую границу прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника добровольно вступил в ряды Интернационального легиона. Он прошел обучение и в ноябре 2023 года заключил контракт. До осени 2024 серб в составе штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевал против Российской армии.

Размер полученного наемником вознаграждения за весь период участия в вооруженном конфликте превысил 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут подготовку к возможному весеннему контрнаступлению около Белгородской области. Костяк украинской группировки состоит из иностранных наемников из Перу, Китая, Бразилии, Чехии, Тайваня и США.