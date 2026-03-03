Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:21, 3 марта 2026Силовые структуры

Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

В ДНР отправили в суд дело сербского наемника ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) направили в суд уголовное дело объявленного в международный розыск 49-летнего гражданина Сербии Добривое Ковачевича, обвиняемого в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщила Генпрокуратура России.

По версии следствия, в сентябре 2023 года Ковачевич через польскую границу прибыл на территорию Украины, где в качестве наемника добровольно вступил в ряды Интернационального легиона. Он прошел обучение и в ноябре 2023 года заключил контракт. До осени 2024 серб в составе штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевал против Российской армии.

Размер полученного наемником вознаграждения за весь период участия в вооруженном конфликте превысил 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут подготовку к возможному весеннему контрнаступлению около Белгородской области. Костяк украинской группировки состоит из иностранных наемников из Перу, Китая, Бразилии, Чехии, Тайваня и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путь к прекращению войны». В Иране рассказали, кто может остановить конфликт на Ближнем Востоке

    Осиротевшая выдра нашла дом в подмосковном парке львов

    Раскрыта необычная опасность блендера и кофемолки

    Россиянин упал в колодец с кипятком и выжил

    Apple представила самый мощный ноутбук MacBook

    В России критически упала реализация автомобилей

    В России спрогнозировали дальнейшие действия США в конфликте с Ираном

    Москвичи бросились скупать резиновые сапоги

    Серб добровольно пошел воевать за Украину и попал в международный розыск

    В России объяснили слова Зеленского о выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok