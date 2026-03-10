Реклама

21:26, 10 марта 2026Россия

Таксист в Москве надругался над пассажиркой

СК: Московского таксиста отправили в СИЗО за надругательство над пассажиркой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В российской столице арестовали водителя такси, обвиняемого в надругательстве над 24-летней пассажиркой. Подробности инцидента раскрыли в Telegram-канале ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве.

По данным следствия, рано утром 1 марта этого года мужчина, находившийся в салоне авто, воспользовался тем, что поблизости никого нет, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. Вскоре таксист скрылся.

Потерпевшая не стала медлить и обратилась в правоохранительные органы. Стражи порядка приступили к поискам предполагаемого обидчика девушки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Фигуранта удалось оперативно задержать, уточнили в ведомстве. С ним провели необходимые следственные действия, мужчине предъявили обвинение. Суд решил судьбу мужчины на время следствия: его заключили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Воронеже задержали таксиста, проломившего голову пассажирке. Ее госпитализировали с открытым переломом свода черепа. Теперь водителю грозит до десяти лет колонии.

