В Хорватии сравнили Евросоюз со стаей домашних кошек

Глава Хорватии Миланович: Страны ЕС выглядят как «стая домашних кошек»

Страны Евросоюза выглядят как «стая домашних кошек», а не единое мощное государство с общей армией и внешнеполитическим курсом. К такому выводу пришел президент Хорватии Зоран Миланович, пишет РИА Новости.

«Каждый, когда дело касается обороны, заботится только о себе. Европа — это стая кошек, домашних кошек. Каждая пойдет своим путем, они не волки», — посетовал политик.

Помимо этого, хорватский президент упомянул угрозы главы США Дональда Трампа в адрес испанского премьера Педро Санчеса, который выступил в защиту международного права. Между тем немецкий канцлер Фридрих Мерц сидит «с какими-то картами рядом с американским президентом и улыбается».

Ранее правительство Испании отреагировало на угрозы Вашингтона разорвать торговлю с королевством, призвав Штаты уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и США. Мадрид указал Вашингтону на то, что при пересмотре торговых отношений следует также уважать автономию частных компаний.

До этого Дональд Трамп заявил, что США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа от расходов на оборону. По его словам, Штаты не хотят иметь дело с Мадридом.