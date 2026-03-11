Реклама

16:23, 11 марта 2026Интернет и СМИ

В России нашли замену мессенджерам на iPhone

Hi-Tech Mail: Приложение «Фото» можно использовать в качестве мессенджера
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

В России нашли замену мессенджерам на iPhone — для общения россияне могут использовать приложение «Фото». Об альтернативе iMessage рассказали в Hi-Tech Mail.

Российским пользователям все еще доступна функция «Общие альбомы». С ее помощью можно создавать совместные альбомы, добавлять в них фото и общаться в комментариях под ними. Однако такая «опция» доступна только для пользователей iPhone.

В Hi-Tech Mail отметили, что такая «переписка» почти не отличается от общения в мессенджерах: сообщения сортируются по времени, уведомления о новых сообщениях приходят сразу, пользователям доступны смайлики и функция удаления сообщений. При этом количество комментариев под одним фото не ограничено. Однако оставить реакцию или отредактировать оставленное сообщение не получится.

Чтобы начать переписываться в «Фото» на iPhone, необходимо зайти в приложение и в разделе «Коллекции» найти «Общие альбомы», затем создать совместный альбом с желаемыми участниками беседы из списка контактов. Когда приглашенный собеседник присоединиться к альбому, нужно добавить фото или видео в альбом и нажать «Комментарии». Оставленный комментарий увидят все участники альбома.

Ранее диджитал-продюсер и основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок рассказал, что молодые пользователи начинают массово использовать соцсеть «Одноклассники», которая стала настоящим убежищем на фоне проблем с блокировкой Telegram.

