Интернет и СМИ
06:48, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Одна соцсеть стала убежищем для молодых пользователей на фоне блокировки Telegram

Диденок: Зумеры восстанавливаются в «Одноклассниках» на фоне проблем с Telegram
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sobolev Artyom / Global Look Press

Молодые пользователи начинают массово использовать соцсеть «Одноклассники», которая стала настоящим убежищем на фоне проблем с блокировкой Telegram. Такие ланные привел диджитал-продюсер и основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок в разговоре с Hi-Tech Mail.

«Это доказывает последний кейс, когда зумеры начали восстанавливать свои старые странички в соцсети ["Одноклассники"] под наплывом ностальгических чувств и тренда на аутентичность», — объяснил выбор молодых людей эксперт.

По его словам, помимо этой российской соцсети, на фоне проблем с мессенджером Telegram всплеск пользовательской активности ожидается и в «ВКонтакте».

Ранее киберэксперт Арсений Щельцин оценил способность Telegram технически противостоять блокировке и замедлению работы в России.

