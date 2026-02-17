Реклама

18:28, 17 февраля 2026

Способность Telegram технически противостоять блокировке в России оценили

Киберэксперт Щельцин: Все технические пути обхода блокировки Telegram ограничены
Алена Шевченко
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Все технические пути обхода возможной блокировки Telegram в России уже ограничены, рассказал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Так о способности мессенджера противостоять замедлению и блокировке киберэксперт высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Стоит сказать, что за эти девять лет, которые прошли [с момента первой блокировки], серьезно изменилась конъюнктура и с точки зрения требований относительно безопасного контента, и с точки зрения технических форм ограничений», — отметил Щельцин.

По словам специалиста, в период первой блокировки в 2017-2020 годах Telegram удавалось обходить ее за счет дополнительных облачных международных серверов.

«То есть шило менялось на мыло: иностранные сервера Telegram менялись на иностранные сервера облачных крупных международных провайдеров. Сейчас это гораздо сложнее. Потому что эти провайдеры использовались для нарушения различных законов, в том числе хранения персональных данных. В итоге они были заблокированы. То есть этот запасной аэродром уже не сможет использоваться», — объяснил эксперт.

Также Щельцин рассказал, что сегодня в России идет работа с фильтрацией сервисов обхода блокировки.

«Это подразумевает обязательное выполнение требований российских законов. А если эти требования не выполняются, то такие сервисы также блокируются. С 1 января у нас появились новые требования к обработке данных. Соответственно, начал действовать более жесткий подход к противоправному контенту», — поделился он.

По сути, все пути обхода [блокировки Telegram] уже ограничены

Арсений Щельцинглава АНО «Цифровые платформы»

Ранее появилась информация о том, что работу мессенджера могут полностью ограничить в России с 1 апреля. Об этом сообщило издание Baza со ссылкой на собеседников из нескольких ведомств. В Роскомнадзоре заявили, что новой информации о блокировке мессенджера они сообщить не могут.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов назвал хайпом сообщения о том, что Telegram в России могут заблокировать с 1 апреля. Как предположил депутат, такой вывод СМИ могли сделать на основании его интервью, в котором он заявил, что платформе нужно полтора месяца, чтобы при желании выполнить все требования Роскомнадзора. При этом такая дата, как День дурака, могла быть выбрана журналистами с целью хайпа, счел Свинцов.

