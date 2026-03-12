Болтливых политиков в России призвали маркировать

Политолог Синельников-Оришак призвал ввести новый статус для болтливых политиков

Высказывание главы КПРФ Геннадия Зюганова, который ранее заявил, что Россия станет следующей целью для американской армии после Ирана, возмутило политолога-американиста Михаила Синельникова-Оришака. В беседе с «Ридусом» он заявил, что подобные заявления ничем не обоснованы, и призвал ввести для чрезмерно болтливых политиков статус безответственного лица.

«Что касается битвы за выживание, сейчас бьется Иран. Мы будем следующие. Смотрите стратегию [главы США Дональда] Трампа: на первом месте — Китай, на втором — мы, на третьем — Иран», — объявил Зюганов. Собеседник же «Ридуса» назвал подобные утверждения глупостью и подчеркнул, что глава партии ничем не подкрепил свои доводы, чего следовало бы сделать в случае правдивости этих данных.

«Политикам и любым деятелям, которые вдруг выступают с такими взбалмошными заявлениями, надо бы тоже через некоторое время ставить плашки, что они "выполняют функции безответственного лица". Чтобы люди сразу видели, с кем имеют дело», — высказался о возможности маркировки таких людей Синельников-Оришак.

